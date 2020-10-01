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55 yaşındaki Brooke Shields 20 yıl sonra modelliğe dönüyor
55 yaşındaki Brooke Shields 20 yıl sonra modelliğe dönüyor
ABD'li oyuncu ve model Brooke Shields, 20 yıl aradan sonra moda kariyerine geri dönüyor. 55 yaşındaki Shields, IMG ajansıyla anlaşma imzaladığını duyurdu.
Sozcu.com.tr
Magazin 1 Ekim 2020 - 11:47

Dünyaca ünlü ABD’li model ve oyuncu Brooke Shields, yıllar sonra yeniden modellik kariyerine geri dönmeye hazırlanıyor.

ABD merkezli modellik ajansı IMG’yle anlaşma imzalayan 55 yaşındaki Shields, hayranlarını heyecanlandıran gelişmeyi Instagram hesabından duyurdu.

Brooke Shields.

Shields, “IMG’yle çalışmaktan büyük heyecan duyuyorum. UTA ile olan iş birlikleri sayesinde heyecan verici bir vizyonları ve stratejileri var. Kariyerimin bu yeni bölümünü dört gözle bekliyorum” dedi.

IMG Başkanı Ivan Bart da anlaşmadan mutluluk duyduğunu belirtirken, “Brooke Shields moda endüstrisi için bir ikon. Onun yaptığı işler insanlar için halen bir referans noktası. Shields 55 yaşında sağlığın ve yaşlanmayan güzelliğin simgesi. Onunla yeni fırsatlar için birlikte olmak çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.

Brooke Shields.

Shields’in modellik kariyeri henüz 11 aylık bir bebekken başladı. 14 yaşında Vogue dergisine kapak olan en genç model unvanını alan Shields, takip eden dönemde hafızalara kazınan Calvin Klein reklamlarında boy gösterdi.

Brooke Shields.

Shields moda kariyerindeki başarısının ardından Blue Lagoon filmi başta olmak üzere 100’ü aşkın yapımda rol aldı.

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Son güncelleme: 11:57 - 01.10.2020