56 yaşındaki Yonca Evcimik’ten bikinili performans

90'lı yıllara damga vuran isimlerden şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik , Bodrum'da deniz kenarında dans ettiği anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal medya sayfasını sık kullanan ünlü isimlerden biri olan Yonca Evcimik, yaz sezonunu henüz kapatmadı. Evcimik son olarak Bodrum tatiline ait bir videosunu Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.

GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Bodrum’da güzel havanın tadını çıkaran Evcimik, denize girerek güneşlendi. Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Evcimik, sosyal medya hesabından rapçi Ezhel ve Murda’nın yeni çıkardığı Aya şarkısı ile dans ettiği videosunu yayınladı.

BENDE YAZ BİTMEZ

Yonca Evcimik, sosyal medya sayfasından paylaştığı videoya “Bende yaz bitmez, Bodrum’dan sevgiler” notunu düştü