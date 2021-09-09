58 yaşındaki oyuncunun bikinili fotoğrafı Instagram’da olay oldu

Hollywood'un ünlü isimlerinden Demi Moore, İtalya'da tatilin tadını çıkarırken sosyal medyadaki hayranları için de fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Moore, son olarak bikinili bir fotoğrafını paylaşarak beğeni rekorları kırdı.

Sozcu.com.tr

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Çarşamba günü Instagram hesabına yüklediği bir fotoğrafta, çizgili bikinisiyle son derece mutlu bir şekilde zıplarken görülen Demi Moore, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ülkeye, Venedik Film Festivali için gelen ve ardından tatil yapmaya başlayan oyuncu güneşli havaların tadını çıkarıyor. Güzel oyuncu, keyifli anlarını Instagram’da paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Moore, bikinili fotoğrafından önce de beyaz bir etek ve yine beyaz derin dekolteli bir bluzla kameraya poz vererek, yaşına adeta meydan okuyor.

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