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6 aylık hamile olan Gigi Hadid’in yüzü Türkiye’de tartışmalara neden oldu
6 aylık hamile olan Gigi Hadid’in yüzü Türkiye’de tartışmalara neden oldu
Ünlü model Gigi Hadid'in hamile olduğundan sonra ilk kez görüntülenmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Yüzü ile dalga geçen kullanıcılara Hadise tepki verirken, Sedef Şahin ise 'Hemşehrinize sahip çıkın' dedi...
Magazin 22 Mayıs 2020 - 09:01

Gigi Hadid, iki gün önce Maybelline'nin Küresel Makyaj Sanatçısı Erin Parsons ile yaptığı bir Zoom görüşmesine katıldı. Görüntülerde, makyajsız ve yuvarlak yüz hatları dikkat çekti. Konu öyle çok büyüdü ki, muhtemelen Gigi’nin ülkesinde bu kadar konuşulmamıştır…
Yüzünün şiştiğinden tutun da, bazlama suratlığına kadar her yakıştırma yapıldı. Ama öyle birine benzettiler ki, bir anda sosyal medyada viral oldu… Gigi, Adını Feriha Koydum dizisinde, Sedef Şahin’in canlandırdığı Cansu karakterine benzetildi…
Bunun üzerine pek çok ünlü isim paylaşımlara yorum yazarak tepki verirken, Hadise ise bir paylaşım yaptı ve “Hamile bir kadına, yüzü yorgun diye neden diğer kadınlar alay edercesine yorum yapar anlamıyorum” dedi ve şöyle devam etti:”Sıkıldım bu gereksiz yorumlarınızdan ve hakaretlerinizden. Corona sürecinde yaşadıklarımız size iyilik adına hiçbir şey katmamış yazık!” dedi…

Konu o kadar büyüdü ki Sedef Şahin de ister istemez açıklama yapma gereği duydu ve “Benden açıklama bekleniyor ama anlamadım ki ne döndüğünü” yazdı. Konunun kendisine nasıl geldiğinden habersiz, ne yazacağını bilemeyen Şahin, takipçilerini kırmamak için yazdığı mesajında “Feriha’da çoğunlukla ben de makyajsızım ve bu halimden 16 kilo daha fazlayım. Sadece böyle bir açıklama yapmak istedim. İnsan insana benzer ne diyeyim şimdi. Kendi vatandaşınızı gömüyorsanız ayıp edersiniz yalnız” dedi…

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Son güncelleme: 10:49 - 22.05.2020
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