6 Kişi filmi konusu ne? 6 Kişi filminin oyuncuları…

Hız kesmeyen sürükleyici bir aksiyon filmi izlemek isteyenler 6 Kişi filmini tercih ediyor. Martin Kemp’in başrolünde yer aldığı filmde heyecan ve macera hiç eksik olmuyor. İşte 6 Kişi filmi konusu ve oyuncuları…

6 KİŞİ ÖLECEK FİLM KONUSU NEDİR?

Age of Kill, Neil Jones tarafından yönetilen ve Martin Kemp, Patrick Bergin, April Pearson, Philip Davis ve Bruce Payne’in oynadığı bir aksiyon filmi. Simon Cluett tarafından yazılmıştır.Siyah bir ops keskin nişancı olan Sam Blake (Martin Kemp), yalnızca “Jericho” olarak bilinen psikotik bir terörist tarafından altı saat içinde görünüşte ilgisiz altı kişiyi öldürmek için şantaja maruz kalıyor. Başarısız olursa, bir hedefi kaçırırsa, polise giderse veya yakalanırsa, ölüm oranı çok daha yüksek olacaktır.

6 KİŞİ ÖLECEK FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Martin Kemp as Sam Blake

Patrick Bergin as Sir Alistair Montcrief

Bruce Payne as Prime Minister James Newmont

Dexter Fletcher as Major Jackman

April Pearson as LexiPhilip

Davis as Bill Weybridge