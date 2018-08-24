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53 yaşındaki Elizabeth Hurley’den yarı çıplak video paylaşımı
53 yaşındaki Elizabeth Hurley’den yarı çıplak video paylaşımı
Dünyaca ünlü model ve oyuncu Elizabeth Hurley, havuzda yarı çıplak şekilde yüzdüğü videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 24 Ağustos 2018 - 08:47

Model ve oyuncu Elizabeth Hurley’nin üstsüz şekilde havuzda yüzdüğü videosu sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi takipçileri Hurley’i “Umarım bu videoyu oğlun çekmemiştir”, “Yakışmıyor sana, neredeyse 60 yaşındasın” cümleleriyle eleştirirken, kimileri de 53 yaşına rağmen Hurley’nin hala güzel ve fit olduğuna değindi.

Hurley’nin oğlu da geçtiğimiz günlerde annesinin bu tür pozlarından hoşlanmadığını ve artık buna bir son vermesini istediğini belirtmişti.

 

Son güncelleme: 10:12 - 24.08.2018
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