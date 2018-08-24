53 yaşındaki Elizabeth Hurley’den yarı çıplak video paylaşımı

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Model ve oyuncu Elizabeth Hurley’nin üstsüz şekilde havuzda yüzdüğü videosu sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi takipçileri Hurley’i “Umarım bu videoyu oğlun çekmemiştir”, “Yakışmıyor sana, neredeyse 60 yaşındasın” cümleleriyle eleştirirken, kimileri de 53 yaşına rağmen Hurley’nin hala güzel ve fit olduğuna değindi.

Hurley’nin oğlu da geçtiğimiz günlerde annesinin bu tür pozlarından hoşlanmadığını ve artık buna bir son vermesini istediğini belirtmişti.