7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize oyuncuları kimler?

7. Koğuştaki Mucize sinemada yakaladığı başarıyı Netflix'te devam ettiriyor. Dünyanın birçok ülkesindeki Netflix'te en çok izlenen filmler arasında yer alan 7. Koğuştaki Mucize konusuyla dikkatleri üstüne çekiyor. Peki 7. Koğuştaki Mucize konusu ne? 7. Koğuştaki Mucize oyuncu kadrosunda kimler var?

Bir Güney Kore filminden uyarlama olan 7. Koğuştaki Mucize filmi Ekim 2019'da vizyona girdi ve bir süre boyunca yüksek izlenme rakamlarında kaldı. Konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Memo

Nisa Sofiya Aksongur: Ova

Celile Toyon: Fatma

İlker Aksum: Askorozlu

Mesut Akusta: Yusuf

Deniz Baysal: Öğretmen Mine

Yurdaer Okur: Yarbay Aydın

Sarp Akkaya: Müdür Nail

Yıldıray Şahinler: Hafız

Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk

Ferit Kaya: Ali

Serhan Onat: Meydancı Selim

Emre Yetim: Ayna

Gülçin Kültür Şahin: Hatice

Cankat Aydos: Kaçak Asker

Doğukan Polat: Tevfik

Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker