7. Koğuştaki Mucize konusu ve oyuncuları… 7. Koğuştaki Mucize nerede çekildi?

Bir Güney Kore filminden uyarlama olan 7. Koğuştaki Mucize filmi Ekim 2019’da vizyona girdi ve bir süre boyunca yüksek izlenme rakamlarında kaldı. Dramatik konusuyla ilgi çeken ve izleyicilere duygusal anlar yaşatan yapımın oyuncuları arasında önemli isimler bulunuyor. Filmin çekimleri Muğla ve İstanbul Beykoz'da özel olarak hazırlanan platoda gerçekleşti.

Türkiye’de ve dünyada önemli bir başarı kazanan 7. Koğuştaki Mucize filmi vizyona girmesinin üzerinden bir sene geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Film 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediniyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo’nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova’nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.