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73 yaşındaki Marianne Faithfull’in corona virüsü test sonucu pozitif çıktı
73 yaşındaki Marianne Faithfull’in corona virüsü test sonucu pozitif çıktı
Britanyalı şarkıcı ve söz yazarı Marianne Faithfull, soğuk algınlığı şikayetiyle geçen pazartesi günü hastaneye gitti. Sağlık merkezinde kendisine yapılan corona virüsü testinin sonucunun pozitif çıkması ve zatürre başlangıcı tespit edilmesi üzerine sanatçı, gözetim altına alındı.
Magazin 5 Nisan 2020 - 10:41

Ölü sayısının 4.320’ye ulaştığı İngiltere’de salgın korkunç boyutlara ulaştı. Virüsten birçok sanatçının hayatını kaybettiği ülkede 73 yaşındaki rock müziğinin öncü isimlerinden olan Marianne Faithfull da salgından etkilendi.

GÖZETİM ALTINA ALINDI

Rock tarihinin önemli isimlerinden olan Marianne Faithfull corona virüsüne yakalandı.Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden sanatçının corona virüsü testinin sonucu pozitif çıktı. Britanyalı sanatçı, İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir hastanede gözetim altına alındı.

Son güncelleme: 10:45 - 05.04.2020
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