73 yaşındaki Marianne Faithfull’in corona virüsü test sonucu pozitif çıktı
Ölü sayısının 4.320’ye ulaştığı İngiltere’de salgın korkunç boyutlara ulaştı. Virüsten birçok sanatçının hayatını kaybettiği ülkede 73 yaşındaki rock müziğinin öncü isimlerinden olan Marianne Faithfull da salgından etkilendi.
GÖZETİM ALTINA ALINDI
Rock tarihinin önemli isimlerinden olan Marianne Faithfull corona virüsüne yakalandı.Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden sanatçının corona virüsü testinin sonucu pozitif çıktı. Britanyalı sanatçı, İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir hastanede gözetim altına alındı.