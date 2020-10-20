8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen: Mecalimiz kalmadı

8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen: Mecalimiz kalmadı

Şarkıcı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği Neva, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle geçen cumartesi günü 7'nci kez ameliyat oldu. Kızının son durumu hakkında bilgi veren Özen, "Başarılı bir ameliyat oldu, bu konuyla ilgili tek bir kelime söylemeye mecalimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal’ın bağırsak rahatsızlığı olan 8 aylık bebekleri cumartesi günü 7. kez ameliyata girdi. Ameliyat öncesi duygusal anlar yaşayan Özen’in sözleri eşini gözyaşlarına boğmuştu. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, bebeğinin son sağlık durumunu anlattı.

“YAŞANANLAR BİZİ ÇOK ETKİLEDİ”

Şarkıcı yaşadıkları zor süreci şöyle anlattı:

* Bildiğiniz gibi Neva iki gün önce yedinci kez ameliyat oldu. Allah’ın yardımı ve sevenlerimizin duasıyla şükürler olsun başarılı bir ameliyat oldu.

* Gerçeği söylemek gerekirse bu uzun süreçte yaşananlar psikolojik olarak bizi çok etkiledi.

* İnanın bu konuyla ilgili bırakın konuşmayı tek bir kelime söylemeye mecalimiz kalmadı.

* Ama Neva’ya manevi olarak pozitif enerji aktarmak için güçlü olmaya çalışıyoruz.

“AMELİYAT GÜZEL GEÇTİ, 15 GÜN BEKLEYECEĞİZ”

* Son ameliyatımız çok başarılı geçti. Doktorlarımız başta olmak üzere Neva’mızın şifa bulması için emeği geçen, dualarıyla bize güç veren herkese teşekkür ediyoruz.

* Önümüzde ameliyatın olumlu sonuçlarını görebilmeyi umduğumuz on beş günlük bir bekleme sürecimiz var.

* Her zaman olduğu gibi bu süreçte de sevenlerimizden dua istiyoruz. Allah’tan bütün hastalarımız için acil şifalar istiyoruz.