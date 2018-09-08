8 Eylül Hadi İpucu: Kukumav kuşu hangi kuş türüdür?

Hadi ipucu sorusunu yayınladı. Hadi bu akşam kendi saatinde 20:30’da yayınlanacak. Yine ilginç bir soru sorarak takipçilerini şaşırtan Hadi "Kukumav kuşu gibi düşünüp durma deyimini hepimiz biliyoruzdur.Peki bu kuşun neye benzediğini ya da hangi kuşun türü olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Kukumav kuşu hangi kuş türüdür? İşte cevabı...

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Kukumav kuşu hangi kuş türüdür? Kukumav kuşunun türü nedir? Kukumav tüm dünyada oldukça yaygın olan, global olarak yaklaşık 10,000,000 km2’lik alana yayılmış bir baykuş türüdür. Tüm dünyada 500,000 ila 1,000,000 birey civarında popülasyona sahip oldukları tahmin edilmektedir.

Avrupa’daki dağılımı, Orta ve Güney Avrupa’nın tamamıdır.İskoçya, İrlanda, İzlanda ve İskandinavya’nın büyük bir bölümünde görülmemektedir. Ülkemizde uygun habitatın olduğu her yerde yaşamaktadır.

Genelde büyük böcek (güve, örümcek vs.), tırtıl, solucan ve çıyan ile beslenir. Özellikle yavruları çıkınca fare, küçük memeliler ve küçük kuşları da avlar. Genellikle tünediği noktadan avını izler ve düşermiş gibi avının üzerine atlar.

Avlanma ve beslenmenin büyük bir bölümünü sabah çok erken ve akşamüstü saatlerinde yapar.

Küçük boyutuna rağmen güçlü pençeleriyle kendi boyutlarına yakın hayvanları dahi avlayabilir.