8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yıldızların tek dileği var: KADINA ŞİDDET DURDURULSUN

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun, bütün dünya kadınlarını birleştiren bir gündür. Her yıl çeşitli ülkelerde kutlanan bu çok özel günde Filiz Akın, Nilüfer, Beren Saat, Nebahat Çehre, Hülya Koçyiğit, Fadik Sevin Atasoy ve Gönül Yazar, Türkiye’de kadın olmanın zorluklarını bir kez daha hatırlatırken aynı dilekle bulundular...

NİLÜFER

Biz kadınlar güçlüyüz, dirençliyiz, sabırlıyız, zekiyiz, çalışkanız, doğurganız, dünyaya yeni bir can getirebiliyoruz. Bütün bunlara sahibiz ama kadınlarımızın daha fazla eğitime ihtiyacı var, kadınlarımızın eğitimli olmaya ihtiyacı var, eğitim mutlaka olmalı. Eğitim, kadınlarımızın vazgeçilmezi ve yetinmezliği olmalı. Eğitimle birlikte kadın, çalışma hayatında da her zaman olmalı, ayrım olmadan her işi yapabilmeli, ekonomik özgürlüğü elinde olmalı kadının ve o özgürlüğü hissetmeli, hissettirmeli. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

FİLİZ AKIN

Kadını eğitirsin, çünkü o çocuklarını o bilgiler dahilinde yetiştirir ve hem kız çocukları da okur, meslek sahibi olur, nüfusun yarısı olarak üretime katılır, maddi olarak kimseye muhtaç olmayınca hayatına ait kararları almakta özgür olur, parlamentoda henüz değilse bile yakında kadın haklarının temsilcisi, kadının sesi olur … En önemli sorunlarımızdan aile içinde ve kadına şiddette en önemli konunun bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğitimli kadın, erkek çocuğuna da yapısal olarak farklı da olsak, kadın ve erkeğin eşit olduğunu daha çocukluktan öğretir diye düşünüyorum… Kadınlar Günü tüm dünyaya ama en çok kendi ülkemin kadınlarına kutlu olsun… Öncü ve başarılı kadınlarımıza da selam olsun bu anlamlı günden…

HÜLYA KOÇYİĞİT

Kadın, toplumun temelidir. Bir toplumun üretkenliği, medeniyet seviyesi kadının toplum içindeki değeri ile doğru orantıdadır. Kadın, her şeyden önce insandır. Kadın, anadır, bacıdır. Kadın, dengedir. Kadın yetiştirendir, büyütendir, çoğaltandır, yayandır, öğretendir, taşıyandır. Tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tüm sevgim ve saygımla kutlarım.

NEBAHAT ÇEHRE

Önceki dönemlerde bu topraklarda yaşayanlar kadına her zaman saygı göstermiş. Ancak yüzlerce yıl sonra günümüz Türkiye'sindeki kadınların durumu ortada. Kadına olan şiddetin mutlaka önüne geçmeliyiz.

BEREN SAAT



Daha önce Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Temsilciliği’nin katkılarıyla 32 ünlü kadın olarak kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla kanatlarla objektif karşısına geçmiştik. Sonraki yıllarda ‘O Ben Olabilirdim’ projesiyle pek çok ünlü kadın, kadına şiddete karşı çıktı. Ne şekilde olursa olsun kadınlar seslerini duyurmalı ve bu vahşet mutlaka sona ermelidir.

FADİK SEVİN ATASOY



Kadını güzelleştiren de çirkinleştiren de ona bakan gözlerdir. Kadının bir meta ya da arzu nesnesi olarak gösterilmesine her zaman karşıyım. Özgürlük, gönüllü tutsaklığa boyun eğmeyenlerin hediyesidir. Kadınlar Günü nedeniyle şunu söylemek istiyorum, kadın kadının kaderidir. Özgürlük yolunda birbirimize sahip çıkmalıyız.

GÖNÜL YAZAR



Ülkemizde ne yazık ki özellikle ev kadınlarının hiçbir güvencesi yok. Yıllarca kocasına yemek pişiren, temizliğini yapan, çocuklarını büyüten kadın, bir anda kapının önüne konuluyor ya da kaba kuvvete hedef oluyor. Kadınlar, haklarını aramalıdır. Çünkü kadınlar asla köle değildir. Bu şiddet durdurulmalı.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL DOĞDU?



8 mart tarihinin Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması acı bir olaya dayanıyor. 8 Mart 1857 tarihinde New York'ta bir tekstil fabrikasında daha iyi çalışma koşulları için greve giden kadın işçiler, fabrikaya kilitlenmiş, ardından çıkan yangında da onlarca kadın diri diri yanmıştı. Bu olay hiç unutulmadı ve çeşitli ülkelerde 8 mart, kadın haklarının simge tarihi haline geldi. Birleşmiş Milletler örgütü de 1977'de 8 mart gününü Dünya Kadınlar Günü ilan etti.