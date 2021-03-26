8 yılda ikinci kez boşandılar

Evliliklerinde yaşadıkları sıkıntılarla sık sık gündeme gelen Veziroğlu çiftinden Nur Fettahoğlu önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak tek çocuğunun babası Levent Veziroğlu’na anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çiftten kötü haber geldi. Sekiz yıllık evlilikleri beş dakikada sona erdi.

Oyuncu Nur Fettahoğlu, iş insanı Levent Veziroğlu 2013 yılında sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2016 yılında kız çocukları dünyaya gelmişti. Nur Fettahoğlu ve Levent Veziroğlu'nun 2015 yılında ayrılacakları yönündeki haberler üzerine “Ben de bunu sizden duydum. Evliliğimde kesinlikle bir sorun yok” demişti. Açıklamanın ardından kısa bir süre sonra çiftin anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıkmıştı.

KARAR KESİNLEŞMEDEN BARIŞTILAR

Nur Fettahoğlu ile Levent Veziroğlu mahkemenin boşanma kararı vermesinin ardından pişman olup barışmıştı. Karar kesinleşmeden barıştıklarını mahkemeye beyan etmeleri üzerine mahkeme davanın reddine, evlilik birliğinin devamına karar vermişti.

Çift dün İstanbul Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanmak için dün tekrar geldi. Nur Fettahoğlu gazetecilerden kaçarak, mahkeme salonuna hakimin kullandığı arka kapıdan girip çıktı. Çift mahkemede evlilik birliklerini yürütmenin imkansız olduğunu belirterek, boşanmak istediklerini söyledi. 5 dakika süren duruşmada hakim çifti boşarken kızlarının velayeti annede kaldı. Görüntü vermemek için hakimin kullandığı kapıdan çıkan Fettahoğlu, üzgün olduğunu, açıklamayı daha sonradan gerçekleştireceğini söyledi.