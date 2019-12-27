80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı

Hayat Devam Ediyor adlı diziyle tanıtan Meltem Miraoğlu, Amerika’ya yerleştikten sonra, ekim ayında, kendisini evlat edindiği söylenen 80 yaşındaki Patrick ile evlenerek magazin gündemine damga vurmuştu. Evliliği ile eleştirilerin hedefi olan Miraloğlu’nun şimdi de evden kaçtığı iddia ediliyor.

Onur Akay’ın haberine göre Miraloğlu eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika’nın Illinois eyaletindeki evinden “Chicago’da yaşayan teyzeme gideceğim” diyerek evden kaçtı. İddiaya göre Meltem Miraloğlu kocasına “Benim Chicago’da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye’ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım” dedi. 80 yaşındaki Patrick buna inanmayarak Meltem Miraloğlu’na bir sözleşme imzalattı ve Chicago’ya götürmeyi teklif etti. Teklifi kabul etmeyen 32 yaşındaki oyuncu taksiyle evden kaçtı.