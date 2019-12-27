Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı
80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı
Amerika'ya yerleştikten sonra 80 yaşındaki Patrick ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun evden kaçtığı iddia edildi. Oyuncunun eşine "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçtığı öne sürüldü.
Magazin 27 Aralık 2019 - 12:02

Hayat Devam Ediyor adlı diziyle tanıtan Meltem Miraoğlu, Amerika’ya yerleştikten sonra, ekim ayında, kendisini evlat edindiği söylenen 80 yaşındaki Patrick ile evlenerek magazin gündemine damga vurmuştu. Evliliği ile eleştirilerin hedefi olan Miraloğlu’nun şimdi de evden kaçtığı iddia ediliyor.
Onur Akay’ın haberine göre Miraloğlu eşi Patrick ile birlikte yaşadığı Amerika’nın Illinois eyaletindeki evinden “Chicago’da yaşayan teyzeme gideceğim” diyerek evden kaçtı. İddiaya göre Meltem Miraloğlu kocasına “Benim Chicago’da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye’ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım” dedi. 80 yaşındaki Patrick buna inanmayarak Meltem Miraloğlu’na bir sözleşme imzalattı ve Chicago’ya götürmeyi teklif etti. Teklifi kabul etmeyen 32 yaşındaki oyuncu taksiyle evden kaçtı.

İLGİLİ HABERMeltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Son güncelleme: 12:21 - 27.12.2019
Etiketler