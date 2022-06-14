86 yaşındaki Aydemir Akbaş: Eşime bir şey olsa hemen 20’lik alırım

'2. Sayfa' adlı magazin programına konuk olan Aydemir Akbaş, "Eşim Beyhan'a bir şey olsa hemen bir 20'lik alırım" dedi. 86 yaşındaki oyuncuya sosyal medyada tepki yağdı.

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‘2. Sayfa’ programına konuk olarak katılan 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, tepki çeken açıklamalar yaptı.

Aydemir Akbaş’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Ben yaşlılarla dolaşmadım. Hayatım boyunca da dolaşmam. Hep istiyorum yanımda genç kızlar olsun.

* Beyhan gibi bir kadınla olduktan sonra başka kadınla olmak hafif kalıyor.

* Benim Nebahat Çehre hakkında söylediklerim yanlış anlaşıldı. Çok düzgün bir insan. Evini gidip bir gezin! Müze gibi çok temiz, titiz. Ama benim için de Beyhan için de Nebahat Çehre dünyanın en şansız kadınlarından biri…

“ERKEKLER ALDATIR”

* Beyhan açıklamalarımdan sonra bozulmadı. Çünkü ben bunu hayatta iki kişi için söyledim. Nebahat Hanım da Beyhan’ın en sevdiği insan.

* Beyhan bana ‘Bir şey yapacaksan, benim klasımda olsun. Aşağısında yaparsan canını okurum. Gururumla oynamayacaksın, kimse bilmeyecek’ diyor.

* Erkek aldatır! Yapmayan erkek mi var? Fırsatını bulacak yapmayacak. Erkeklere güvenmeyin.

* Biz üç kez evlendik, iki kez boşandık ama ufak sebeplerden.

“60 YAŞINDA BİRİNİ NE YAPACAĞIM?”

* Allah gecinden versin Beyhan’a bir şey olursa hemen bir tane 20’lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Nesi yakışmaz? O razıysa… 20 dedim ona takılmayın 30-40 fark etmez… Öyle bir durum benim yaşama arzumu arttıracak.

* Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım.

* Beyhan’ın bundan haberi var tabii… Tek başına 80 yaşında adam ne yapacak, bir hayat arkadaşı seçse kötü mü? 60 yaşında birini ne yapacağım?

“BEYHAN AMELİYAT OLDU”

* Beyhan banyoda düştü kalçasını kırdı. Doktorumuz iki ameliyat yaptı şimdi kardeşiyle yaşıyor. Fizyoterapisti ve bir bakıcısı var. Ben şimdi iki hatunla evde yaşıyorum. Ne yapayım Beyhan aldı. İki hatun dediğim kedi. Benden öyle bir şey umar mısınız?

* Şimdi o iki kedi benim hayatım. Ben kedilerin konuştuğuna inanıyorum. Sabah 6’da beni uyandırıyorlar, yemeklerini veriyorum.