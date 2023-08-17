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92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch yeni bir aşka yelken açtı

92 yaşındaki ünlü medya patronu Rupert Murdoch, evlilik planları yaptığı Ann Lesley Smith ile yollarını ayırdıktan 4 ay sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Sozcu.com.tr
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92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch yeni bir aşka yelken açtı

Fox News, The Wall Street Journal ve New York Post gibi yayınlara sahip olan 92 yaşındaki Rupert Murdoch, özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Murdoch, geçtiğimiz aylarda Ann Lesley Smith ile nişanlanmış ve evlilik hazırlıkları yaparken, bu ilişkiye son vermişti.

Şimdi de 92 yaşındaki medya patronu yeni bir aşkla gündemde. Murdoch’ın, emekli bir biyolog olan 66 yaşındaki Elena Zhukova ile aşk yaşadığı konuşuluyor.

Murdoch, kısa bir süre önce Ann Lesley Smith ile nişanlanmış ancak nişandan iki hafta sonra ayrılarak evlilik planlarını iptal etmişti.

Guardian’a konuşan bir kaynak, Murdoch’ın geçtiğimiz günlerde eski eşlerinden biri olan Wendi Deng’in ev sahipliğinde düzenlenen bir aile toplantısında Zhukova ile tanıştığını söylüyor. Hatta ikilinin, Akdeniz’de seyir halindeyken bir yatta birlikte görüntülendiği de konuşuluyor.

Medya Patronu Rupert Murdoch ve eski eşi Wendi Deng.

Zhukova daha önce bir Rus petrol patronu olan Alexander Zhukov ile evliydi. Murdoch ise şimdiye kadar dört defa daha evlendi. Ve dört evliliğinden altı çocuğu bulunuyor. Çocuklarının hepsi de medya imparatorluğunu yönetmede onunla birlikte çalıştı.

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