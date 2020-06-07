96 Saat filmi konusu ne? 96 Saat filmi oyuncuları kimler?

Kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında çaresiz ve hiçbir şey yapamadan, dinleyen bir babanın atıldığı kurtarma macerası olan 96 Saat filmi yayınlandığı dönemde sinemada ilgi ile karşılandı. Peki 96 Saat filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

96 Saat filmi 2008 yılında Fransa, Amerika ve İngiltere ortak yapımı olarak çekildi. Eski bir gizli ajan olan Bryan'ın başından geçen hikayesinin anlatıldığı filmde macera ve aksiyon hiç eksilmeden sürüyor.

96 SAAT KONUSU

Artık emekli olmuş bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kâbus gibi bu durumu tersine çevirmek için Bryan harekete geçecektir. Ancak beyaz kadın ticareti ile uğraşan bu çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Bununla birlikte bir önemli sorun daha vardır. Bryan’ın kendisinin Los Angeles’te, kaçırılan kızının ise Paris’te olması olayları iyice içinden çıkılamaz bir hale sokar.

96 SAAT OYUNCULARI OYUNCULARI

Liam Neeson – Bryan Mills

Maggie Grace – Kim Mills

Famke Janssen – Lenore

Xander Berkeley – Stuart

Katie Cassidy – Amanda

Olivier Rabourdin – Jean-Claude

Holly Valance – Sheerah

Jon Gries – Casey

David Warshofsky – Bernie

Nathan Rippy – Victor

Camille Japy – Isabelle

Nicolas Giraud – Peter

Gérard Watkins – Saint Clair