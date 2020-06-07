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96 Saat filmi konusu ne? 96 Saat filmi oyuncuları kimler?
96 Saat filmi konusu ne? 96 Saat filmi oyuncuları kimler?
Kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında çaresiz ve hiçbir şey yapamadan, dinleyen bir babanın atıldığı kurtarma macerası olan 96 Saat filmi yayınlandığı dönemde sinemada ilgi ile karşılandı. Peki 96 Saat filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Magazin 7 Haziran 2020 - 17:08

96 Saat filmi 2008 yılında Fransa, Amerika ve İngiltere ortak yapımı olarak çekildi. Eski bir gizli ajan olan Bryan'ın başından geçen hikayesinin anlatıldığı filmde macera ve aksiyon hiç eksilmeden sürüyor.

96 SAAT KONUSU

Artık emekli olmuş bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir? Kâbus gibi bu durumu tersine çevirmek için Bryan harekete geçecektir. Ancak beyaz kadın ticareti ile uğraşan bu çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Bununla birlikte bir önemli sorun daha vardır. Bryan’ın kendisinin Los Angeles’te, kaçırılan kızının ise Paris’te olması olayları iyice içinden çıkılamaz bir hale sokar.

96 SAAT OYUNCULARI OYUNCULARI

Liam Neeson – Bryan Mills
Maggie Grace – Kim Mills
Famke Janssen – Lenore
Xander Berkeley – Stuart
Katie Cassidy – Amanda
Olivier Rabourdin – Jean-Claude
Holly Valance – Sheerah
Jon Gries – Casey
David Warshofsky – Bernie
Nathan Rippy – Victor
Camille Japy – Isabelle
Nicolas Giraud – Peter
Gérard Watkins – Saint Clair

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