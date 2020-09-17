Erkan Kolçak Köstendil izinsiz görüntüsünü kullanan bankadan 125 bin TL tazminat kazandı

Çukur'adlı dizide “Vartolu” karakterini canlandıran oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, 'Görünen Adam' dizisindeki fotoğrafının bazı dergilerde ve Youtube’da bir bankanın adıyla yayınlandığını iddia ederek, bankaya tazminat davası açmıştı. Mahkeme, bankanın Köstendil'e 125 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Aydın Kurban ve Ahu Ülgen aracılığıyla tazminat davası açan ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, fikri haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olduğu belirtilen Erkan Kolçak Köstendil’in başarılı bir oyuncu olduğu, bankanın da bu şöhretten faydalanmak istediği belirtildi. Bankanın izin almadan, Köstengil’in ‘Görünen Adam’ internet dizisindeki görüntüsünü dergilerde ve YouTube kanalında, bankanın unvan adı ile yan yana kullandığı belirtilerek, bankanın kendi marka ve ticari unvanının tanıtımını yaptığı ileri sürüldü.

SANATSAL ŞÖHRETİNDEN FAYDALANDILAR

Köstendil’in görüntüsünün yasalara aykırı kullanıldığının belirtildiği dilekçede, bankaya durumu bildiren noterden çekilen ihtarnameye cevap verilmediği kaydedildi. Dilekçede, bankanın eğer Fikri Sınai Eserler Kanunu’na göre izin alıp görüntüleri kullandığı takdirde Köstendil’e en az 200 bin TL artı stopaj ve KDV ödeyeceği yer aldı.

MAHKEME BANKAYI TAZMİNATA MAHKUM ETTİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Erkan Kolçak Köstendil’in avukatları Aydın Kurban ve Ahu Ülgen ile banka avukatı katıldı. Mahkeme hakimi sözlü yargılamaya geçildiğini belirterek taraflara son sözlerini sordu. Avukat Aydın Kurban davanın kabulünü isterken, banka avukatı davanın reddini istedi. Mahkeme davayı karara bağlayarak bankanın Erkan Kolçak Köstengil’e 100 bin TL maddi, 25 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.