A2TV canlı izle: A2TV frekans bilgileri neler? A2TV hangi platformlarda yer alıyor?
A2TV canlı izle linki ve frekans bilgileri Fenerbahçe Ümraniyespor maçını izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. A2TV ile ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.
A2TV FREKANS BİLGİLERİ
Frekans
Uydu: Türksat
Frekans: 11999
Sembol Oranı: 11666
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
FEC: 3/4
Modulasyon: DVBS2-8PSK
Digiturk: 35. Kanal
DSmart: 277. Kanal
Tivubu: 59. Kanal
Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal
Turkcell TV: 29. Kanal
A2TV YAYIN AKIŞI