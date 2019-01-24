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A2TV canlı izle: A2TV frekans bilgileri neler? A2TV hangi platformlarda yer alıyor?
A2TV canlı izle: A2TV frekans bilgileri neler? A2TV hangi platformlarda yer alıyor?
A2TV son günlerde yayınladığı futbol maçları nedeniyle seyircilerin ilgisini çekiyor. Kanalda Ziraat Türkiye Kupası maçları ve ATV'nin eski dizileri yayınlanıyor. Vatandaşlar merak ediyor: A2TV frekans bilgileri neler? İşte A2 canlı izleme linki...
Magazin 24 Ocak 2019 - 20:42

A2TV canlı izle linki ve frekans bilgileri Fenerbahçe Ümraniyespor maçını izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. A2TV ile ilgili ayrıntılı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

A2TV CANLI İZLE

A2TV FREKANS BİLGİLERİ

Frekans
Uydu: Türksat
Frekans: 11999
Sembol Oranı: 11666
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
FEC: 3/4
Modulasyon: DVBS2-8PSK

Digiturk: 35. Kanal
DSmart: 277. Kanal
Tivubu: 59. Kanal
Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal
Turkcell TV: 29. Kanal

A2TV YAYIN AKIŞI

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