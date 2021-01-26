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ABD bu ilişkiyi konuşuyor: Kim’e aşıktı… Kourtney’le sevgili oldu

Yakın arkadaşı Kourtney Kardashian'la ilişki yaşamaya başlayan ABD'li müzisyen Travis Barker'ın, Kim Kardashian'la ilgili sözleri ortaya çıktı. Geçmişte sevgilisinin kardeşine platonik ilgi duyan Barker, "Kıvrımlı kadınları severim. Kim'den gözlerimi alamıyordum" demişti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:44, 26/01/2021
Haberler Magazin
ABD bu ilişkiyi konuşuyor: Kim’e aşıktı… Kourtney’le sevgili oldu

ABD magazin dünyası sürpriz bir aşk haberiyle çalkalanıyor. Uzun süredir yakın arkadaş oldukları bilinen Blink-182 grubunun davulcusu Travis Barker ile Kourtney Kardashian’ın ilişki yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Son olarak Palm Springs’te hafta sonu kaçamağı yaptıkları öğrenilen ikiliye yakın bir kaynak People dergisine konuştu. İsmini vermeyen kaynak, Kardashian ve Barker’ın yaklaşık 1-2 aydır beraber olduğunu söyledi.

Travis Barker.

Gündeme bomba gibi düşen bu haber, 45 yaşındaki Barker’ın geçmişteki sözlerini akıllara getirdi. 2015’te Us Weekly’ye röportaj veren Barker, 41 yaşındaki Kourtney’nin kardeşi Kim Kardashian’a olan ‘platonik aşık’ derecesindeki ilgisinden bahsetmişti.

Kourtney Kardashian.

Paris Hilton’la sevgili olduğu dönemde gözlerini Kim’den alamadığını söyleyen Barker, “Paris’le birlikte olmaktan keyif alıyordum. Ancak ben kıvrımlı kadınları severim. Kim göz alıcıydı ve gözlerimi ondan alamıyordum” dedi. Bu ilginin flörtten ileriye gitmediğini belirten Barker, Hilton’a saygısızlık etmek istemediğini söyledi.

Barker’ın Shanna Moakler’la olan evliliğinden iki, Kardashian’ın ise Scott Disick’le olan beraberliğinden üç çocuğu bulunuyor.

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