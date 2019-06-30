Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
ABD’li Aktör Steven Seagal’in ilginç tepkisi
ABD’li Aktör Steven Seagal’in ilginç tepkisi
Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye ( TABA - AmCham )'nin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Steven Seagal, İstanbul’da 2 gün kaldıktan sonra rotasını Bodrum’a çevirdi.
Magazin 30 Haziran 2019 - 08:46

The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts otelinin misafiri olarak gelen Hollywood yıldızı Steven Seagal’ın yaptığı hareketleri ise herkesi şok etti. Gazetecileri karşısında görünce geldiği araçtan inmeyen Steven Seagal, kendisinin çekilmesini istemedi. Kameraların kapanmasıyla birlikte araçtan inen ünlü aktör daha sonra otelin lobisinde oturarak basın mensuplarının gitmesini istedi. Otelin lobisinden dışarı çıkarılan gazetecilerin ardından odasına gitmek için otel önüne araç getirildi. Araca binmek için dışarıya yönelen Seagal, basın mensuplarını tekrar görünce anlamsız bir şekilde dışarı çıkmak istemedi. Gelen araca hızlı bir şekilde binen ünlü aktör araçta otururken fotoğrafı çekilmesin diye korumalara talimatlar verdi.