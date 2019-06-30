ABD’li Aktör Steven Seagal’in ilginç tepkisi

The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts otelinin misafiri olarak gelen Hollywood yıldızı Steven Seagal’ın yaptığı hareketleri ise herkesi şok etti. Gazetecileri karşısında görünce geldiği araçtan inmeyen Steven Seagal, kendisinin çekilmesini istemedi. Kameraların kapanmasıyla birlikte araçtan inen ünlü aktör daha sonra otelin lobisinde oturarak basın mensuplarının gitmesini istedi. Otelin lobisinden dışarı çıkarılan gazetecilerin ardından odasına gitmek için otel önüne araç getirildi. Araca binmek için dışarıya yönelen Seagal, basın mensuplarını tekrar görünce anlamsız bir şekilde dışarı çıkmak istemedi. Gelen araca hızlı bir şekilde binen ünlü aktör araçta otururken fotoğrafı çekilmesin diye korumalara talimatlar verdi.