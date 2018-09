ABD’li rapçi Mac Miller evinde ölü bulundu

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

ABD basınındaki iddialara göre asıl adı Malcolm James McCormick olan 26 yaşındaki rapçi Miller, evinde ölü bir şekilde bulundu. Genç rapçinin ölüm nedeninin aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklandığı belirtildi. Miller, mayıs ayında uyuşturucunun etkisi altında araba kullandığı tespit edilince gözaltına alınmıştı.

MAC MILLER KİMDİR?

2010 yılı başlarında plak şirketi Rostrum Records ile sözleşme yapan Miller, ilk stüdyo albümünü 2011’in kasım ayında Blue Slide Park ile yaptı. Albüm, Amerikan Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselmişti. Tha Dogg Pound’un 1995 çıkışlı Dogg Food albümünden bu yana ABD’de liste başı olan ilk bağımsız albüm olmuştu. Miller’ın ikinci stüdyo albümü Watching Movies with the Sound Off, Haziran 2013’te dinleyiciyle buluşmuştu.