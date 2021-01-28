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ABD’li şarkıcı Halsey, Türk senarist Alev Aydın’dan hamile

Şarkıcı Halsey, hamile olduğu görülen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa yaptığı etiketle, bebeğin babasının Türk senarist Alev Aydın olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:05, 28/01/2021
Haberler Magazin
ABD’li şarkıcı Halsey, Türk senarist Alev Aydın’dan hamile

ABD’li şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından hayranlarını şaşırtan bir haber vererek, hamile olduğunu açıkladı. Daha önce DNA testi yaptırdığını ve yüzde 11 oranında Türk çıktığını söyleyen Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın’dan bebek beklediğini takipçileriyle paylaştı.

SÜRPRİZ NOTU DÜŞTÜ

Instagram hesabından hamile pozlarını yayınlayan şarkıcı, fotoğraflarına “Sürpriz” notunu düştü ve sevgilisi Alev Aydın’ı da etiketledi.

Halsey’in paylaşımı.

Halsey’in paylaşımları sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Şarkıcı hakkında 300 binden fazla tweet atıldı. Aydın, Halsey’in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaştı.

Alev Aydın

Çift, iki yıldır gözlerden uzak birliktelik yaşıyor. Halsey, yılbaşını da sevgilisiyle kutlamış ve aşkını ilan etmişti.

Alev Aydın, uzun süredir ABD’de yaşıyor. Senaristlik ve yapımcılık yapan Aydın, çeşitli filmlerde de rol aldı.

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Yayınlanma Tarihi:08:58,