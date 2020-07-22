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ABD’li ünlü şarkıcı Della Miles Çeşme’ye geliyor
ABD’li ünlü şarkıcı Della Miles Çeşme’ye geliyor
 Michael Jackson ve Whitney Houston'ın gibi dünyaca ünlü isimlerin vokalistliğini yapan Amerikalı sanatçı Della Miles, İzmir'in Çeşme ilçesinde hayranları ile buluşacak.
Magazin 22 Temmuz 2020 - 09:46

Pop müziğinin kralı Michael Jackson ve dünyanın en çok ödül alan kadın şarkıcısı olarak bilinen Whitney Houston gibi dünyaca ünlü isimlere vokalistlik yapan Amerikalı sanatçı Della Miles, İzmir’de hayranları ile buluşacak. Ünlü sanatçı, 24 Temmuz’da İzmir’in en turistik beldelerinden biri olan Çeşme Alaçatı’da bulunan bir mekanda sahne alacak. Hayranları ile bir araya gelecek olan Miles’ın güçlü sesi ve geniş repertuvarı ile unutulmaz bir geceye imza atması bekleniyor. (DHA)

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