ABD’li ünlü şarkıcı Della Miles Çeşme’ye geliyor

Pop müziğinin kralı Michael Jackson ve dünyanın en çok ödül alan kadın şarkıcısı olarak bilinen Whitney Houston gibi dünyaca ünlü isimlere vokalistlik yapan Amerikalı sanatçı Della Miles, İzmir’de hayranları ile buluşacak. Ünlü sanatçı, 24 Temmuz’da İzmir’in en turistik beldelerinden biri olan Çeşme Alaçatı’da bulunan bir mekanda sahne alacak. Hayranları ile bir araya gelecek olan Miles’ın güçlü sesi ve geniş repertuvarı ile unutulmaz bir geceye imza atması bekleniyor. (DHA)