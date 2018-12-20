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ABD’nin en zengin ünlüleri açıklandı
ABD’nin en zengin ünlüleri açıklandı
Forbes'un geleneksel olarak her sene yayınladığı ABD'nin en zengin ünlüleri listesi açıklandı.
Magazin 20 Aralık 2018 - 16:06

Ekonomi dergisi Forbes, ABD’nin en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı.. Yıldız Savaşları ile Indiana Jones serilerinin yaratıcısı Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve yazar George Lucas listenin ilk sırasında yer aldı.
shutterstock_122197311721 yaşındaki Kylie Jenner kurduğu kozmetik firmasından kazandığı yüklü gelirle bu yıl listeye adını sokmayı başardı.
shutter3Las Vegas’ta gösteri yapan ünlü illüzyonist David Copperfield da listenin 7. sırasında yer aldı.
s1hutterstock_1252191205Sporculardan şarkıcılara, yönetmenlerden yazarlara pek çok ismin yer aldığı ABD’nin en zengin ünlüler listesi şöyle:

1. George Lucas, 5.4 milyar dolar

2. Steven Spielberg, 3.7 milyar dolar

3. Oprah Winfrey, 2.8 milyar dolar

4. Michael Jordan, 1.7 milyar dolar

5. Kylie Jenner, 900 milyon dolar

6. Jay-Z, 900 milyon dolar

7. David Copperfield, 875 milyon dolar

8. Diddy,825 milyon dolar

9. James Patterson, 800 milyon dolar

Son güncelleme: 16:14 - 20.12.2018
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