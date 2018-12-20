ABD’nin en zengin ünlüleri açıklandı

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Ekonomi dergisi Forbes, ABD’nin en çok kazanan ünlü isimlerini açıkladı.. Yıldız Savaşları ile Indiana Jones serilerinin yaratıcısı Amerikalı film yapımcısı, yönetmen ve yazar George Lucas listenin ilk sırasında yer aldı.

21 yaşındaki Kylie Jenner kurduğu kozmetik firmasından kazandığı yüklü gelirle bu yıl listeye adını sokmayı başardı.

Las Vegas’ta gösteri yapan ünlü illüzyonist David Copperfield da listenin 7. sırasında yer aldı.

Sporculardan şarkıcılara, yönetmenlerden yazarlara pek çok ismin yer aldığı ABD’nin en zengin ünlüler listesi şöyle:

1. George Lucas, 5.4 milyar dolar

2. Steven Spielberg, 3.7 milyar dolar

3. Oprah Winfrey, 2.8 milyar dolar

4. Michael Jordan, 1.7 milyar dolar

5. Kylie Jenner, 900 milyon dolar

6. Jay-Z, 900 milyon dolar

7. David Copperfield, 875 milyon dolar

8. Diddy,825 milyon dolar

9. James Patterson, 800 milyon dolar