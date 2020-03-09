Abdül Süsler kimdir? Abdül Süsler nereli ve kaç yaşında?

Abdül Süsler, 1981 doğumludur. Amerikan dizisi Insomnia'da canlandırdığı Zayed isimli Arap şeyhi karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Abdül Süsler hakkında merak edilenler haberimizde... Abdül Süsler nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Kalanoz karakterini canlandıran Abdül Süsler hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Abdül Süsler kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ABDÜL SÜSLER KİMDİR?

Abdül Süsler, 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatroya ilk olarak Beykoz Vakfı Tiyatrosu'nda başlayan ve ardından Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü'nde okurken üniversitenin Tiyatro Topluluğunda çalışmalarına devam eden Abdül Süsler, eğitimine Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve aynı üniversitenin Tiyatro Yüksek Lisansı'nı tamamlayarak devam etti. Eğitiminin ardından Müşfik Kenter'in asistanı olarak akademik hayatına başladı.

Haliç Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Süsler, aynı zamanda çeşitli tiyatro projelerinde yer aldı. Birçok televizyon programı, reklam ve belgesel türü yapımlarda da yer alan Abdül Süsler, 2008 yılında Ayşe Görür ile evlenmiştir. Çiftin 2 çocuğu bulunmaktadır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Kalanoz karakterine hayat vermektedir. Abdül Süsler, 1.76 metre boyunda, 74 kilo ve Oğlak burcudur.

Abdül Süsler’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Kalanoz) (TV Dizisi)

2018 – Hürkuş: Kanat (Sir Thomas) (Sinema Filmi)

2015 – Insomnia (Zayed) (TV Dizisi)