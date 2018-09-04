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Murat Cemcir ile iyi bir ikili olan ve yer aldığı projelerle ve geride bıraktığımız aylarda yaşadığı şarkıcı Sıla aşkıyla gündemden inmeyen Ahmet Kural, sosyal medya hesabından iki farklı selfie paylaşımında bulundu. Bir tanesinde son derece karizmatik görünen Kural diğer fotoğrafta ise komik bir ifade takınmış şekilde görünüyor.

TAKİPÇİLERDEN SILA GÖNDERMESİ

Kısa bir süre sonra Murat Cemcir’le birlikte yeni bir projede boy göstermeye hazırlanan Ahmet Kural’ın bu iki farklı görüntüsü takipçilerini de ikiye böldü. Kural’ın Sıla ile yaşadığı aşka göndermede bulunan takipçileri, onun adeta iki farklı karaktere bölünmüş gibi duran fotoğrafları üzerinden ‘Acaba Sıla hangi Ahmet Kural’a aşık oldu?’ şeklinde sorular yöneltirken, yakışıklı oyuncunun gönderisine 100 binin üzerinde beğeni bırakmayı da ihmal etmedi.