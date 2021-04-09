Acı haberi Bülent Ersoy duyurdu: Zeki Çetin hayatını kaybetti

Geçen günlerde corona virüsüne yakalanan ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen 81 yaşındaki usta sanatçı Zeki Çetin hayata veda etti.

“DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM”

Dostunun ölüm haberini alan Bülent Ersoy birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Ersoy paylaşımında “Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki ağabeycim. Mekanın cennet , melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı” ifadelerini kullandı.