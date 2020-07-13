Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Eksi konusu ne, oyuncuları kim?

Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Eksi konusu ne, oyuncuları kim?

Vizyona girdiği 2017 yılının en beğenilen Türk filmlerinden olan Acı Tatlı Ekşi, ünlü oyuncu Buğra Gülsoy’un senaryosunu yazdığı ilk film olarak öne çıkıyor. Bu akşam televizyon yayınlanacak Acı Tatlı Ekşi filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı ve 2017 yılında vizyona giren Acı Tatlı Ekşi filmi ile ilgili internet aramaları arttı. Acı Tatlı Ekşi filminin nerede çekildiği ve konusu merak ediliyor. İşte Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları…

ACI TATLI EKŞİ KONUSU NE?

Acı Tatlı Ekşi filminin konusunda bir aşk hikayesi anlatılıyor. Murat (Buğra Gülsoy) ve Duygu (Özge Özpirinçci) birbirine aşık 2 gençtir. 5 sene sonra buluşmak üzere ayrılık anlaşması yapan ikilinin yolları 5 yıl sonra yeniden kesişiyor. Gerçek aşkın zamana ve hayata meydan okumasının hikayesi Acı Tatlı Ekşi filminde yer alıyor.

ACI TATLI EKŞİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Acı Tatlı Ekşi filmi İzmir’de çekildi. Çekimlerin bir bölümü İstanbul’da yapılırken, Acı Tatlı Ekşi filminin asıl çekildiği yer İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi ve Urla ilçesi oldu. Acı Tatlı Ekşi filminin deniz ve sahil sahneleri de İzmir’de çekildi.

ACI TATLI EKŞİ OYUNCU KADROSU

Özge Özpirinçci (Duygu)

Buğra Gülsoy (Murat)

Yusuf Akgün (Alper)

Gözde Türkpençe (Eliz)

Osman Alkaş (Hakan)

Füsun Demirel (Murat’ın Annesi)

Rahmi Dilligil (Murat’ın Babası)