Acil Arama konusu ne? Acil arama filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

Bu akşam STAR TV ekranlarında seyircilerle buluşan Acil Arama filminin konusu merak ediliyor. 2013 yılında vizyona giren ve gerilim filmi dalında en beğenilenlerinden biri olan Acil Arama filminin konusu ne? Acil Arama filminin oyuncular kim? İşte detaylar…

Yönetmenliğini Brad Anderson'un yaptığı Acil Arama filmi, gerilim türünde seyircilerden tam not almıştı. Psikolojik olarak çok etkileyici bir film olan Acil Arama konusu merak ediliyor. Peki Acil Arama filminin oyuncuları kim? Acil Arama filminin konusu ne? İşte ayrıntılar…

ACİL ARAMA KONUSU NE?

Jordan, 911 Acil yardım hattında santral görevlisi olarak çalışan bir kadındır. Bir gün merkezi arayan genç bir kız sesi evine zorla giren biri olduğunu ve hayatının tehlikede olduğunu söyler. Jordan ekipler evi tespit edip, kızı kurtarıncaya kadar, telefonda katili oyalamaya ve ikan etmeye çalışan Jordan başarısız olur. Genç kız ölür; dahası birbirini takip eden olayların bir seri katil işi olduğu ortaya çıkar. Bu arada Jordan’ın psikolojisi de altüst olmuştur.

ACİL ARAMA OYUNCULARI KİM?

Halle Berry – Jordan Turner

Abigail Breslin – Casey Welson

Morris Chestnut – Officer Paul Phillips

Michael Eklund Michael Foster

David Otunga – Officer Jake Devans

Michael Imperioli – Alan Denado

Justina Machado – Rachel