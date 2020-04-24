Acil Arama konusu ne? Acil arama filmi ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Brad Anderson'un yaptığı Acil Arama filmi, gerilim türünde seyircilerden tam not almıştı. Psikolojik olarak çok etkileyici bir film olan Acil Arama konusu merak ediliyor. Peki Acil Arama filminin oyuncuları kim? Acil Arama filminin konusu ne? İşte ayrıntılar…
ACİL ARAMA KONUSU NE?
Jordan, 911 Acil yardım hattında santral görevlisi olarak çalışan bir kadındır. Bir gün merkezi arayan genç bir kız sesi evine zorla giren biri olduğunu ve hayatının tehlikede olduğunu söyler. Jordan ekipler evi tespit edip, kızı kurtarıncaya kadar, telefonda katili oyalamaya ve ikan etmeye çalışan Jordan başarısız olur. Genç kız ölür; dahası birbirini takip eden olayların bir seri katil işi olduğu ortaya çıkar. Bu arada Jordan’ın psikolojisi de altüst olmuştur.
ACİL ARAMA OYUNCULARI KİM?
Halle Berry – Jordan Turner
Abigail Breslin – Casey Welson
Morris Chestnut – Officer Paul Phillips
Michael Eklund Michael Foster
David Otunga – Officer Jake Devans
Michael Imperioli – Alan Denado
Justina Machado – Rachel