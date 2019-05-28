Acun açıkladı: Survivor tarihinde bir ilk! Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı, Survivor'ın ilk tarihinde ilk kez oynanacak bir oyunun müjdesini verdi. Önceki bölümlerde Mykonos tatili ödülünü Siyah Beyaz takım kazanmıştı. Çeşme tatili ödülünü ise iki oyunu da Survivor yıldızları takımı aldı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

Acun Ilıcalı “Survivor tarihinde ilk kez bir oyun oynayacaksınız. Bu oyunu bir tek siz yaşayacaksınız. Çok değişik bir oyun acayip zevk alacaksınız. Seyirciler bilecek ama siz bilemeyeceksiniz.” dedi.

Survivor tanıtımında Murat Ceylan büyük sürprizi açıkladı. Survivor yarışmacıları bu kez parkurda değil mutfakta yarışacaklar. Master Chef yarışmasından tanıdığımız şefler, Survivor yarışmacılarının yaptığı yemeği değerlendirecek.

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İKİ YILDIZDAN NEFES KESEN OYUN!

Atışlarda mucize oldu! Acun Ilıcalı “Ben böyle bir şey görmedim” dedi. ödül oyununda Dalaka ile Damla arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Atışlarda başa baş giden mücadelede kazanan saniyelerle Damla oldu.

Acun: Dominik’teki son oylama konseyine hoşgeldiniz. Bundan sonra bu oylama ile devam edeceksiniz bir daha oylama olmayacak. Aranızda bir sıralama olması gerekiyor. Haftanın performansını açıklayalım. Ödülünüz ekmek arası köfte ve cacık. Kadınlarda en iyiler; Seda, Dalaka. Erkeklerde en iyiler; Bora, Panogiotis.

SON OYLAMA İÇİN SEVENLERİNE SESLENDİLER

Bora: Yıllardır düşlediğim yerdeyim. Sonlara yaklaştık burayı çok özleyeceğim. Hiçbir şekilde fikirlerimi değiştirmeden çizdiğim yolda devam ettim. Ciddi bir mücadele içindeyim. İsteğim o koltuklardan birinde oturmak ve en son kalkan olmak. Her gece dualarımda hakkımda hayırlısı ise finali göreyim diyorum.

Okay: Survivor başladığında çok uzun bir maraton dedim. Performans olarak yeri geldi birinci oldum, yeri geldi kötüydüm. Bunlar tabi buz dağının görünen kısmı. Adada arkadaşlarıma elimden geldikçe yardım ettim. Hayatım boyunca bireysel sporla uğraştım. Öncelikle ailem ve kendim için geldim.

Büşra: Benim de bir hedefim var. Ama bu hedef için içten pazarlıklı davranmadım. Olduğum gibi davrandım. Tabi hatalarım olmuştur. Özür dilemesini de bildim. Finali görmek istiyorum. Bence Survivor’da psikolojik olarak iyiysen performansın da iyi. Bugüne kadar hiç aday olmadım. Bana SMS gönderirlerse çok sevinirim.

Seda: Buranın benim için ne kadar kıymetli olduğunu söylemeliyim. İnsanlardan bir şey istemek utanıyor. Koskoca bir tüneli tırnaklarımla kazıyarak çıktım ama önümde kaya var onların yardımı olmadan kaldıramam. Ben de kadın şampiyon olmak istiyorum. Ama erkek gibi bir şampiyon değil kadın gibi ve bildiği yoldan giden bir kadın olarak şampiyon olmak istiyorum.

Emre: Hayatımın anlamı ve benzini bu. Kendimi daha da geliştirdim. Gelecek yıllarda All Star’da yer almak istiyorum.

Sude: Burası inanılmaz bir hayat tecrübesi. Bana iyi gelen tarafı hedefim için verdiğim emek ve çabadır. İnsan ne kadar güçlü olduğunu ve güçlü kalabildiğini anlıyor. Bundan sonrasını hak ettiğimi düşünüyorum.

Yusuf: İlk günkü gibi çok heyecanlıyım. Herkes 4 ayda ne ektiyse onu biçecek. Benin için önemli olan karakter. İçim rahat. Elimden gelen her şeyi yaptım performansımla ve karakterimle. Çok büyük hayallerim var. Buna ulaşmak için Türk halkının desteğine ihtiyacım var.