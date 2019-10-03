Acun butonu getirdi! Peki en çok kim bloklanır?

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün O Ses Türkiye programının geçen sezon koltuklarında oturan jüri üyeleri ile yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Her ne kadar jüri koltuğundaki isimler değişmemiş olsa da Acun Ilıcalı programa dair çok önemli bir değişikliği açıklayarak adeta jüri üyelerini ters köşe yaptı.

Acun Ilıcalı yarışmaya ‘Jüri bloklama butonu' geldiğini duyurunca jüri üyeleri şaşkınlığını gizleyemedi. Bu buton sayesinde jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Ilıcalı “Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz” dedi.

EN ÇOK KİM BLOKLANIR?

Ilıcalı’nın yaptığı bu açıklamanın ardından izleyicilerin aklına ‘Acaba en çok kim bloklanır?’ sorusu geldi. Kazanmanın tadını almış, gedikli jüri üyesi Murat Boz’un Acun Ilıcalı’nın paylaştığı yeni sezon videosunda kendisinden son derece emin bir şekilde durması bu sezon da Boz’un yarışmanın en önemli isimlerinden biri olacağını gösterirken, yarışmaya verilen sezon arasında pek de sesi çıkmayan ve reklam kampanyaları ile kendisinden söz ettiren Beyaz’ın da bloklama butonunu sıklıkla kullanabileceğini düşündürdü. Jüri üyeleri arasındaki tatlı rekabetin bloklama butonunun gelişi sonrasında nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olurken ufak tefek gerginliklerin önü de açılacak gibi duruyor.

ACUN’UN PAYLAŞTIĞI VİDEOYA DİKKAT!

Programda tatlı sert atışmalarının olabileceğinin sinyalini veren şey Acun Ilıcalı’nın instagram hesabından paylaştığı video oldu. Murat Boz’un kendinden emin duruşu ve Beyaz’a yaptığı göndermeler dikkat çekerken yılların usta ismi Beyaz da bu göndermelerin altında kalmıyor ve çarpıcı yanıtlar veriyor. Aradan kendisini göstermek isteyen Seda Sayan ise Acun Ilıcalı’nın esprili göndermelerine maruz kalıyor ve videoyu izleyenler de ister istemez Sayan’ın işinin bu sene zor olduğunu düşünüyor. Hadise ise bu videoda biraz geride kalmayı tercih ederek yarışmada sürpriz çıkışlar ve sürpriz bloklar yapabileceğinin sinyalini veriyor.