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Acun büyük ödülü açıkladı! Survivor yarışmacıları kendinden geçti
Acun büyük ödülü açıkladı! Survivor yarışmacıları kendinden geçti
Survivor 2018'de Kıbrıs finaline kalma mücadelesi devam ediyor. Finale kalmaya çalışan yarışmacılar bir yandan da ödül ve dokunulmazlık mücadelesi veriyor. Survivor yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı ödül oyununu kazanan dört yarışmacının ev sahibi olacağı müjdesini verdi.
Magazin 22 Haziran 2018 - 09:25

Survivor 2018’in büyük finali öncesi ödül oyununda verilecek ödül, yarışmacıları heyecanlandırdı. Survivor yeni bölümde, eleme konseyi öncesinde yarışmacılar ev sahibi olabilmek için mücadele edecek. Survivor’da her sene yapılan ve yarışmacıların ailelerinden bir kişiyle birlikte yarışacağı eğlenceli ödül oyununu kazanan dört yarışmacı ev sahibi olacak.

 

29 Haziran Cuma akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak final öncesi Acun Ilıcalı’nın yarışmacıları ev kazanmak için ter dökecek. Geçtiğimiz yıllarda finale günler kala otomobil ödülü veren Ilıcalı bu defa ödülü büyüttü ve kazananlara ev vereceğini açıkladı. Survivor’da Hakan, Damla, Hilmi Cem, Murat, Anıl, Nagihan, Turabi ve Adem arasından dört yarışmacı oyun sonunda ev sahibi olacak.

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Son güncelleme: 10:45 - 22.06.2018
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