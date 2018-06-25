Acun, Dünya Kupası’ndaki favorisini açıkladı

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Survivor yarışmasını farklı bir isim altında Yunanistan ve Meksika’ya taşıyan Acun Ilıcalı kırdığı izlenme rekorlarıyla dikkat çekiyor. Yarışmanın mücadeleci yapısını yurt dışındaki yarışmalarda çok daha fazla önce çıkaran Ilıcalı, aynı zamanda oranın halkıyla olan iletişimini de sürekli olarak sıcak tutuyor. Acun Ilıcalı son olarak Esat Yontuç’la birlikte üzerinde Meksika formalarıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Ilıcalı bu kareyi: “Meksikalı dostlarımız için Dünya Kupası'nda Meksika'yı destekliyoruz. Viva México” notuyla paylaştı.