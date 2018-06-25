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Acun, Dünya Kupası’ndaki favorisini açıkladı
Acun, Dünya Kupası’ndaki favorisini açıkladı
TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Kupası'ndaki favorisini açıkladı.
Magazin 25 Haziran 2018 - 13:54

Survivor yarışmasını farklı bir isim altında Yunanistan ve Meksika’ya taşıyan Acun Ilıcalı kırdığı izlenme rekorlarıyla dikkat çekiyor. Yarışmanın mücadeleci yapısını yurt dışındaki yarışmalarda çok daha fazla önce çıkaran Ilıcalı, aynı zamanda oranın halkıyla olan iletişimini de sürekli olarak sıcak tutuyor. Acun Ilıcalı son olarak Esat Yontuç’la birlikte üzerinde Meksika formalarıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Ilıcalı bu kareyi: “Meksikalı dostlarımız için Dünya Kupası'nda Meksika'yı destekliyoruz. Viva México” notuyla paylaştı.

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