Acun Ilıcalı acı haberi verdi! Survivor’ın kameramanı Alper Baycın Dominik’te gaspçılar tarafından öldürüldü

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Dominik'te yapılan Survivor yarışmasında kameraman olarak görev yapan Alper Baycın, uğradığı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Survivor Adası’nda Las Terrenas Oteli’nde kalan 24 yaşındaki Alper Baycın, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Baycın’ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından kaçan 2 zanlı da yakalandı.

ACUN ILICALI DUYURDU

Acun Ilıcalı, instagram hesabından yaptığı açıklamada, ” Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim.” dedi.

ACUN ILICALI YIKILDI

Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi cinayet şoku ile sarsıldı. Ilıcalı ve yardımcıları, kendilerini arayan basın mensuplarına açıklama yapacak gücü dahi bulamadıklarını dile getirdiler.

ELEME İPTAL EDİLDİ

Saldırı sonrası bu akşam yapılması planlanan canlı yayın programı iptal edildi. Elemenin de yapılmayacağı programda Acun Ilıcalı, konu hakkında kısa bir açıklama yapacak.

SALDIRI KASABADA GERÇEKLEŞTİ

Acı haberin ardından sosyal medyada “Orada güvenlik önlemi yok mu?” gibi yorumlar yapılmaya başlandı. Acun Ilıcalı daha önce verdiği bir röportajda adanın 7/24 korunduğunu ve silahlı güvenlikçilerin olduğundan bahsetmişti. Hatta adada bir de tam teşekküllü bir ambulans var. Gerektiğinde bu ambulansta ameliyat dahi yapılabilir” demişti. Acun Ilıcalı, 15 senedir burada ve halk tarafından da oldukça fazla seviliyor. Ne var ki bu olay çekim alanında değil, kasabada gerçekleşmiş.

GENEL KOORDİNATÖR YONTUÇ’TAN BAYCIN PAYLAŞIMI

Acun Ilıcalı’nın en yakın arkadaşı ve aynı zamanda ortağı olan Survivor’ın Genel Koordinatörü Esat Yontuç da Instagram hesabından hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Survivor çalışanı Alper Baycın’la ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yontuç, ‘Rabbim mekanını cennet eylesin canım kardeşim ‘ notuyla Alper Baycın’ın bir fotoğrafını paylaştı.

Acun Ilıcalı, “İyi akşamlar diliyorum. Belki haberiniz vardır. Dün çok üzücü bir olay yaşadık. Çok değerli bir iş arkadaşımızı, Alper’imizi dün akşam haince bir saldırı sonrasında Dominik Cumhuriyeti’nde kaybettik. Gencecik bir arkadaşımız, kardeşimiz çok üzücü bir şekilde bir saldırıya uğradı. Çok konuşabileceğimiz bir şey yok. Kadere çok inanan biriyim. Ani bir şekilde sevdiğimizi kaybedince bir yıkım oluyor. Kendisi çok değerli bir kardeşimizdi. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Bu akşamlık yayınımızı kapatıyoruz. Bir kez daha bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Benim biricik kardeşim huzur içinde yat” diyerek canlı yayını iptal etti.