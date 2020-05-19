Acun Ilıcalı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Survivor 2020 son bölümde inanılmaz heyecanlı bir ödül oyunu oynandı. Oyunu kazanan takımın alacağı müthiş ödüller yarışmacıları daha da hırslandırdı.

Oyunda skor 9-8'e geldi, Ünlüler öndeydi. Bu sırada Berkan ile Yunus Emre parkura çıktı. Gönüllüler için bu tamam mı devam mı maçı haline geldi. Bu durum ise iki yarışmacının üzerinde de inanılmaz bir baskı oluşturuyordu. Parkuru birlikte geçen iki yarışmacıdan atışlarda daha başarılı olan Berkan oldu.

Survivor Berkan, sayıyı alarak takımının umutlarını bayrak yarışına taşıdı. Oyun sonrasında Berkan “Baba tranquilo sakin” diye bağırdı.

Acun Ilıcalı, Berkan'dan tranquilo'nun anlamını sordu. Berkan'ın soruya verdiği cevap ise Acun Ilıcalı'yı güldürdü. Tranquilo, İspanyolca bir kelime olup Türkçesi “sakin” demektir.

ACUN O ANLARI PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı, o anların videosunu kişisel sosyal medya hesabından da paylaştı. Ilıcalı, o görüntüleri “Bana posta koyan ilk yarışmacı” notuyla paylaştı.

İşte, Acun Ilıcalının o paylaşımı;