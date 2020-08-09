Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı’nın Survivor 2020’de neden ikinci olduğunu açıkladı!

Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı’nın Survivor 2020’de neden ikinci olduğunu açıkladı!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, oyuncu Ezgi Mola'nın YouTube'da yayınlanan 'Tanınmış Kişileri Seviyorum' programına konuk oldu. Ilıcalı, halen konuşulmaya devam eden Survivor 2020 finaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Survivor 2020’yi birincilikle bitiren Cemal Can’ın bu başarısının arkasında onu yoğun bir şekilde destekleyen Danla Bilic’in olduğu şeklindeki yorumlar sosyal medyada yapılmaya devam ediyor.

Yarışmayı ikinci olarak bitiren Barış Murat Yağcı’nın hakkının yendiği şeklindeki paylaşımların sonrasında Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu ve Ezgi Mola’nın Youtube üzerinden yaptığı ‘Tanınmış Kişileri Seviyorum’ adlı programda ciddi açıklamalarda bulundu.

Cemal Can’ın haklı bir galibiyet kazandığını söyleyen Ilıcalı:

“Bu sene en saygılı Survivor’lardan biri oldu. Cemal Can (Canseven) hak etti şampiyonluğu. Kendi kapasitesini en yükseğe taşıyan Cemal Can oldu. Sonuna kadar zorladı ve etkileyici bir performans ortaya koydu” şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı ayrıca Barış Murat Yağcı’nın ikinciliğiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“Barış (Murat Yağcı) iyi başladı, çok da iyi gidiyordu ama bir sakatlık geçirdi. Sakatlık sonrası geri dönemedi. Seyirci oyun kazanmayanı artık şampiyon yapmaya çok meyilli olmuyor. Çok sayı almasa da kritik yerlerde oyun kazanmasını istiyor.”