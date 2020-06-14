Acun Ilıcalı canlı yayın yaparken sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’dan ilginç bir yorum geldi

Survivor 2020 ile başarılı bir sezon geçiren Acun Ilıcalı, pandemi nedeniyle uzun bir süredir Dominik'te bulunuyordu. Yaptığı yayınlarla dikkat çeken Ilıcalı'ya sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yazdığı son mesaj dikkat çekti. Ilıcalı'nın canlı yayını sırasında sevgilisine yorum yazan Altunkaya'nın, Şeyma Subaşı'na göndermede bulunduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Dominik’ten dönen Ilıcalı şu sıralar kızlarıyla vakit geçiriyor. Acun Ilıcalı son dönemde Dominik’te de yanından ayırmadığı 21 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile de gündemde… Genç isimle birlikte Türkiye’ye dönen Ilıcalı doğum gününde de sevgilisinin de olduğu fotoğrafları paylaşarak dikkat çekmişti.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün canlı yayın yaparken ilginç bir yorum aldı. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya canlı yayın yorumlarına “Whatsappında bir şey yazdım” notunu düştü. Herkesi şaşırtan ve canlı yayın sırasında gönderilen bu not Şeyma’ya bir gönderme olarak da algılandı.

Ilıcalı bir süre önce’Gel Konuşalım’ programına konuk olmuştu. Canlı yayın sırasında telefonundan bir şey gösteren Acun’a o sırada Şeyma Subaşı’dan “Selam Acun, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami oteli ve para ile ilgili…” yazıyordu.