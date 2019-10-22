Acun Ilıcalı canlı yayında video izletirken Şeyma Subaşı’ndan mesaj geldi
Acun Ilıcalı, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım isimli magazin programına konuk oldu. Ilıcalı, canlı yayında programın sunucularına O Ses Türkiye’den bir video izletirken Şeyma Subaşı’ndan bir mesaj geldi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye’nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, “Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım” dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter’da kısa sürede trend oldu.