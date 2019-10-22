Acun Ilıcalı canlı yayında video izletirken Şeyma Subaşı’ndan mesaj geldi

Kendi kanalının canlı yayına konuk olan Acun Ilıcalı program esnasında telefonunda bir video izlettiği anlarda Şeyma Subaşı'ndan gelen mesaj ifşa oldu. Subaşı'nın mesajında Ilıcalı ile para konusunu diyaloğu dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım isimli magazin programına konuk oldu. Ilıcalı, canlı yayında programın sunucularına O Ses Türkiye’den bir video izletirken Şeyma Subaşı’ndan bir mesaj geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Acun Ilıcalı, canlı yayında O Ses Türkiye’nin perde arkasını anlatırken mesaj gönderen Şeyma Subaşı, “Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili biriyle konuşacağım” dedi. Canlı yayında ifşa olan mesaj Twitter’da kısa sürede trend oldu.





