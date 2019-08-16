Acun Ilıcalı duyurdu, MasterChef’in yeni jürisi tanıdık bir isim…

İlk sezonunda reytinglerde üst sıralarda yer alan ve yemek yarışması olmasına rağmen gerilimin hiç azalmadığı MasterChef, ikinci sezon çekimlerine başladı. Eylül sonu başlaması beklenen yarışmanın jürisinde ise flaş bir değişiklik yaşandı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından MasterChef jürilerini paylaştı. Paylaşılan gönderide geçtiğimiz sezon jüri koltuğunda oturan Hazer Amani’nin yerine şimdilerde Youtuber’lık da yapan Danilo Zanna’nın geçtiği görüldü. Pazar akşamı başlayacak olan programın şefleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye yeni sezonda yapılan yemekleri değerlendirecek ve tavsiyelerde bulunacak.

ŞEFLERİ YAKINDAN TANIYALIM

MEHMET YALÇINKAYA: Bolulu Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika’ nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye’ de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

DANILO ZANNA: İtalya doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda'da Gastronomi okudu. Türkiye'ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı. İstanbul Culinary Enstitute'de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

SOMER SİVRİOĞLU: İstanbullu Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya'ya gitti.Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.