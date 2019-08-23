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Acun Ilıcalı’ya Erzurum’da sevgi gösterisi
Acun Ilıcalı, memleketi Erzurum’da yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Hemşehrileri Ilıcalı'yı omuzlarında taşıdı.
Magazin 23 Ağustos 2019 - 08:29

Acun Ilıcalı, Erzurumspor’a destek için canlı yayın gerçekleştirdi. Ünlü televizyoncunun hayranları Ilıcalı’yı tezahüratlar eşliğinde omuzlarına alarak taşıdı. Program sonunda Acun Ilıcalı, BB Erzurumspor’a destek sağlayan herkese teşekkür ederek, “Erzurum’da olmaktan ve bu gurur gününü yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Erzurumlu olmaktan onur duyuyorum. Böyle bir teklifi aldığım zaman hiç düşünmeden kabul ettim. İnşallah BB Erzurumspor yeniden Süper Lig’e yükselecek ve hak ettiği yerde olacak” diye konuştu.

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Son güncelleme: 08:34 - 23.08.2019
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