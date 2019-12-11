Acun Ilıcalı geri adım atmıyor: ‘Format hırsızlığını meşrulaştırma çabası’

Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Zuhal Topal’la Sofrada' programının, kendi yapımı 'Yemekteyiz’le aynı formatta olduğunu iddia ederek kanala dava açmıştı. TV 8 tarafı geçtiğimiz günlerde kendi programlarının orijinal olduğuna dair üniversite araştırmasını ortaya koymuştu. Fox TV ise konuyu Ana Haber bültenine taşımış ve Ilıcalı'nın iddialarını yalanlamıştı. TV 8 tarafı, Fox TV Ana Haber bülteninde yapılan açıklamaların ardından sessizliğini bozdu ve madde madde açıklamalarda bulundu.

Kanalda yayınlanan videoda son derece çarpıcı ve sert ifadeler yer alırken, madde madde yapılan açıklamaların ardından takdir seyirciye bırakılıyor.

TV 8 CEPHESİNDEN VİDEOLU YALANLAMA GELDİ

Acun Ilıcalı, haber bülteninde yer alan iddialar sonrasında TV 8’de bir video yalanlayarak karşı açıklamalarda bulundu. Yaşananları, ‘format hırsızlığını meşrulaştırma çabası’ olarak yorumlayan Acun Ilıcalı kanalı üzerinden yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

“Fox TV'nin önceki günkü ana haber yayınında ‘Yemekteyiz’ formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur.

TV8'de yayınlanmakta olan “Yemekteyiz” formatı, Fox TV tarafından tamamen çalınarak “Zuhal Topal'la Sofrada” adıyla kopyalanmıştır.

Söz konusu kanal , tüm dünyada 40 farklı ülkede, Türkiye'de ise 10 yıldır yayınlanmakta olan “Yemekteyiz” formatının kopyasına “Momsters” (Zuhal Topal'la Sofrada) adını vererek özgün bir program havası yaratmak istemektedir. Bu alenen fikir hırsızlığıdır.

Fox TV, söz konusu açıklamasında “Momsters” ( Zuhal Topal'la Sofrada) programının format sahibini Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş. olarak göstererek doğru olmayan bir beyanda bulunmaktadır. Bahsi geçen firmanın yetkilileri ise format sahibinin kendileri olmadığını sadece dağıtıcısı olduklarını açıklamışlardır.

Yine Fox TV yayınında, format hırsızlığını ortaya koyan raporu hazırlayan Emrah Dönmez'in Işık Üniversitesinde görev yapmadığı iddia edilmiştir. Bu iddia da kesinlikle gerçek dışıdır. Çünkü Emrah Dönmez, raporu hazırladığı tarihte Işık Üniversitesinde görev yapmaktaydı.

Fox TV'nin ilgisiz detayları ön plana çıkararak kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırma çabalarını kınıyoruz. Takdiri siz seyircilerimize bırakıyoruz. ‘Zuhal Topal'la Sofrada’ programı ‘Yemekteyiz’ programına taklit denecek kadar benziyor mu? Benzemiyor mu?