Acun Ilıcalı Instagram’da rekor denemesi yapacak? Acun’un Instagram canlı yayın rekor denemesi saat kaçta?

Daha önce Survivor takımlarıyla yapılan Instagram canlı yayınında 1 milyon izleyiciye ulaşan Acun Ilıcalı, bugün bir rekor deneyecek. Instagram'da 2 milyon olan canlı yayın izleyicisi rekorunu geçmeyi hedefleyen Acun Ilıcalı'nın bu denemesi saat kaçta olacak?

Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yapılan canlı yayında bir milyon rakamına ulaşılmıştı. Bayram özel programında yapılacak Instagram rekor denemesi, Survivor izleyicileri tarafından ilgiyle araştırılıyor.

ACUN ILICALI INSTAGRAM CANLI YAYIN REKOR DENEMESİ SAAT KAÇTA?

Survivor’da bu akşam Instagram canlı yayını üzerinden bir rekor denemesi yapılacak. Öncesinde izleyicilerin de dahil olacağı bir yarışma yapılacak ve yarışmadan sonra ise Survivor’da bir dünya rekoru denemesi yapılacak. 2 milyon olan Instagram canlı yayın rekorunu Survivor 2020 yarışmacıları ile kırılmaya çalışacak.

REKOR KIRILIRSA PARTİ VAR!

Rekor kırılırsa coşkulu bir parti yapılacak ve kutlama partisinde Survivor Cemal Can, Dj'lik yapacak.