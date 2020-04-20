Acun Ilıcalı Karayipler’de mahsur kalan Türkleri kurtaracak

Yapımcı ve sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışması için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Acun Ilıcalı, adada mahsur kalan Türk vatandaşlar için Dışişleri Bakanlığı'nın kendisinden yardım istediğini söyledi.

Survivor Panorama programına Dominik’ten bağlanan ve sunucuların sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, corona virüsü salgını nedeniyle Karayipler’de mahsur kalan Türk vatandaşlarına yardım etmek için onlara uçak göndereceğini belirterek, “Dışişlerinden beni aradılar, haberim oldu. Çözüm için beni devreye sokmak istiyorlar. Ben de konuya baktım” dedi.

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’



Ünlü televizyoncu Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmeleri ve Türk vatandaşlarını kurtarma çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

“Burada kalan bizim çalışanlarımız ve vatandaşlarımız var. Bununla ilgili çözüm arıyoruz. Karayipler’de de mahsur kalan vatandaşlarımız varmış. Onlara da bir şekilde uçak yollamaya ve vatana döndürmeye çalışacağım. Teknik bir problem olmazsa buradan bir uçak yollayarak aldırıp Türkiye’ye döndürmek istiyorum. Çok zor durumda olduklarını öğrendim. Bu konuda Dışişleri Bakanımız olağanüstü çalışıyor. Öyle bir Dışişleri Bakanımız var ki sabahtan akşama kadar ülkemizin hayrına bir şey yapmaya çalışan ve vatandaşımızın hayrına bir şey yapmaya çalışan olağanüstü bir insan. Tanıdığım için de sonuna kadar kefil olabilirim. Mevlüt Çavuşoğlu’na buradan sevgiler yolluyorum.

‘ACUN’U KULLANMAYI İSTEMEK ÖNEMLİ BİR ZEKA’

Bize her dakika ulaşıyorlar, Dışişleri’nden beni aradılar. Çözüm için beni devreye sokmak istiyorlar. Burada Acun’u kullanmayı istemek bile önemli bir zeka. Burada da elimizden geleni yapacağız.”