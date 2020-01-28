Acun Ilıcalı kesin rakamı açıkladı! Bu bir rekor…

Deprem sonrasında elini taşın altına koyan isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu. Depremzedelere yardım etmek için TV 8 kanalında bir yardım kampanyası düzenleyen Ilıcalı bu organizasyon üzerinden 73 milyon lira toplamayı başardı. Birkaç saat süren programda 51 milyon gibi çok büyük bir rakamı toplamayı başaran Acun Ilıcalı, esas rakamın çok daha fazla olacağını söylemiş ve elde edilen miktarı programın ertesinde açıklamıştı. Herkesin merakla beklediği rakam ise 73 milyon lira oldu. İşte Acun’un o paylaşımı:

“Bu gurur milletimizin… Dün gece 51 milyon TL olarak bildirilen yardım tutarımız, tüm yapılan banka transferlerinin AFAD hesaplarına geçmesiyle birlikte 73 milyon TL'ye ulaştı. Yayın boyunca milletimizin vermiş olduğu destekten sonra bu yardımı toplamanın büyük mutluluğu içindeyim.Kampanyamıza katılan herkesten Allah razı olsun. Zor şartlardaki kardeşlerimize umut olabildiysek ne mutlu hepimize.”