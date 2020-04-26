Acun Ilıcalı kist aldırdığını ilk kez açıkladı

2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, corona virüsü nedeniyle Dominik’te mahsur kaldığını, bu süreçte kızlarını çok özlediğini belirterek, “Türkiye’ye gelir gelmez kızlarıma sarılacağım, onları çok özledim. Banu ile bir kardeş gibi her konuda konuşmayı, Yasemin’in bıcırıklığı, Leyla’nın bilmişliği bunların hepsi çok özlediğim şeyler. Umarım en kısa zamanda hasret biter” dedi.

‘ESTETİK YAPTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM’

Survivor canlı yayınına yüzündeki şişlik ile çıkan Acun Ilıcalı’nın estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili de konuşan Ilıcalı, ameliyat olduğunu açıkladı:

“Arpacık değildi; iyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerekiyordu. Buraya kesip tekrar diktirmek gerekiyordu. Doktorumuzu kaybettik. Kendisini de çok severdim. Bu ameliyatın sebebi o. Estetik hiç yaptırmadım düşünmüyorum. Abartı olmadığı sürece kadınlarda güzel oluyor.”



ÇORAPLARINI İKİNCİ KEZ GİYMİYOR

Giydiği kıyafetlerle ilgili de açıklama yapan Ilıcalı, bir kez giydiği çorabı bir daha giymediğini söyleyerek, “Çünkü ayağım 45 numara ve çoraplar yıkandıktan sonra çekiyor. Onu bir daha giyince ayağımı sıkıyor ve ben bundan nefret ediyorum. Zaten uzun yıllardır terlik giyiyorum bu nedenle ayağımı sıkan şeyleri sevmiyorum. Ben yılın 20-30 günü ayakkabı giyiyorum, bu nedenle çoraplarla pek barışık değilim” diye konuştu.

Giydiği siyah tişörtlerle dikkatleri üzerine çeken kanal sahibi, “tişört konusunda aynı durum geçerli değil, yaklaşık 300-400 tişörtüm vardır” dedi.