Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın doğum gününü kutladı!

TV 8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa 6 yaşına girdi. Ilıcalı da kızı Melisa'nın doğum gününde bir parti düzenledi. Ilıcalı o anları Instagram hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz yıl boşanan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı’nın kızları Melisa 6. yaş gününü kutladı. Acun Ilıcalı da kızı Melisa için yakın dostlarıyla birlikte bir doğum günü partisi düzenledi.

Melisa’nın doğum gününe kardeşleri Yasemin ve Leyla Ilıcalı da katıldı.

Acun Ilıcalı, kızları Melisa, Yasemin ve Leyla ile doğum gününde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Ilıcalı paylaşımına “Benim tatlı kızım, nice mutlu yaşların olur inşallah” notunu yazdı. Ünlü televizyoncunun paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.