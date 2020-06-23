Acun Ilıcalı MasterChef yarışması hakkında uyarıda bulundu ve ‘Başvurmayın’ dedi…

Acun Ilıcalı, MasterChef programı hakkında ilginç bir açıklama yaptı ve çok fazla talep olduğu için insanların artık başvuru yapmamasını istedi...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2020’nin ada konseyinde, MasterChef Türkiye programı hakkında ilginç bir açıklama yaptı. Eski MasterChef yarışmacısı Yasin ile konseyde sohbet eden Ilıcalı, yeni sezonda yayınlanacak olan programa, beklediklerinden çok başvuru yapıldığını belirtti ve “Başıma ilk kez geliyor. MasterChef programına çok yoğun başvuru yapıldı. Bu sene büyük bir ilgi var. Ancak arkadaşlar başvurulara yetişmekte zorlanıyor. Ben başvurular için anons yapacaktım ancak arkadaşlar istemediler. Lütfen yarışma için başvurmayın. Eğer bu işle çılgınca ilgilenmiyorsanız başvurmayın” dedi.

Ilıcalı yakında başlayacak yeni yarışma programı Exatlon Challenge Türkiye hakkında da konuştu.yarışmanın Netflix’te yayınlanacağını ve sosyal medya fenomenlerinin yarışacağını belirtti.