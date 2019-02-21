Acun Ilıcalı: “Melike Taner’i tanımıyorum”

Bugün bazı medya organlarında TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın Miss Turkey 2015 yarışmasına katılan Melisa Taner'le ilişkisi olduğu iddia edilmişti. Ilıcalı, net bir şekilde çıkan iddiaları yalanladı.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, geçtiğimiz Kasım ayında sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Acun Ilıcalı’nın aşk hayatı, magazin kulislerinde en çok konuşulan konulardan biri oldu. 2017 güzeli Itır Esen’le aşk yaşadığı konuşulan Ilcalı’nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

PAYLAŞIMLAR SAHTE ÇIKTI!

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla Dominik’te olduğu yönünde bir imaj yaratmaya çalışan Miss Turkey 2015 yarışmacılarından Melisa Taner’in paylaştığı fotoğrafların sahte olduğu ve hiç bir şekilde Dominik adasına gitmediği Survivor ekibinden öğrenildi.

Çıkan bu iddiaların ardından Acun Ilıcalı, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak dedikoduları net bir dille yalanladı.

