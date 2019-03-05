Acun Ilıcalı neden Murat Ceylan’ı seçtiğini açıkladı
TV 8’in patronu Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye Yunanistan’da sunuculuk yapan Murat Ceylan’ın performansını yorumladı. Murat Ceylan’ın çok düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, yarışma öncesi onunla deneme çekimi dahi yapmadıklarını söyledi.
“MURAT’A BAYILIYORUM”
Acun Ilıcalı, “Murat’a bayılıyorum. Murat ile ilgili hayallerim vardı. Şarkı söylemesindeki girişkenliğinden bu işin altından kalkabileceğini ben sezdim. Çok başarılı.” dedi.