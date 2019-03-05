Acun Ilıcalı neden Murat Ceylan’ı seçtiğini açıkladı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama'nın konuğu Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı, hem program sunucularının hem de seyircilerden gelen soruları yanıtladı.

TV 8’in patronu Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye Yunanistan’da sunuculuk yapan Murat Ceylan’ın performansını yorumladı. Murat Ceylan’ın çok düzgün bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Acun Ilıcalı, yarışma öncesi onunla deneme çekimi dahi yapmadıklarını söyledi.

“MURAT’A BAYILIYORUM”

Acun Ilıcalı, “Murat’a bayılıyorum. Murat ile ilgili hayallerim vardı. Şarkı söylemesindeki girişkenliğinden bu işin altından kalkabileceğini ben sezdim. Çok başarılı.” dedi.

